Адвокаты задержанных в Москве боевиков ИГ* не знают, где готовился теракт

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Защитники сторонников группировки "Исламское государство"*, подозреваемых в подготовке терактов в Москве, заявили, что не знают о появлении в деле новых эпизодов.
В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что первой целью террористов должен был стать один московских ресторанов, где "едят свинину кафиры", а второй — станция метро "Теплый Стан".
"Мне ничего не известно о подготовке взрыва на станции метро "Теплый стан" или в ресторане. Не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть. Не знаю, где правда, где неправда. Тем более у меня подписка о неразглашении", — заявила РИА Новости адвокат Анна Бухарова, которая представляет интересы Фурката Кушаева.
Кушаева также пояснила, что не в курсе, был ли по этому делу арестован еще кто-либо, кроме ее клиента и трех его предполагаемых сообщников.
Со своей стороны адвокат Мухаммадюсуфа Ашурова Борис Борисов рассказал, что участвовал только в рассмотрении вопроса об аресте своего клиента и больше со следователем не общался.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.