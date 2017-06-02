Адвокаты задержанных в Москве боевиков ИГ* не знают, где готовился теракт

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Защитники сторонников группировки "Исламское государство"*, подозреваемых в подготовке терактов в Москве, заявили, что не знают о появлении в деле новых эпизодов.

Четверо мужчин были задержаны 25 мая. По данным ФСБ, они готовили атаки на объекты столичного транспорта.

В пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что первой целью террористов должен был стать один московских ресторанов, где "едят свинину кафиры", а второй — станция метро "Теплый Стан".

"Мне ничего не известно о подготовке взрыва на станции метро "Теплый стан" или в ресторане. Не могу вам ни подтвердить, ни опровергнуть. Не знаю, где правда, где неправда. Тем более у меня подписка о неразглашении", — заявила РИА Новости адвокат Анна Бухарова, которая представляет интересы Фурката Кушаева.

Информацию СМИ о том, что сотрудники ФСБ задержали сразу 18 человек, официально подтвердить также не удается. В Мещанском суде РИА Новости заявили, что новых арестов по этому делу суд не производил.

Кушаева также пояснила, что не в курсе, был ли по этому делу арестован еще кто-либо, кроме ее клиента и трех его предполагаемых сообщников.

Со своей стороны адвокат Мухаммадюсуфа Ашурова Борис Борисов рассказал, что участвовал только в рассмотрении вопроса об аресте своего клиента и больше со следователем не общался.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.