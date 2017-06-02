В Ленобласти детей держали взаперти, чтобы получить оплату за занятия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как семейная пара, организовавшая кружок танцев, заставила детей сидеть взаперти, чтобы их родители оплатили занятия, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

"В декабре 2016 года мужчина и женщина, осуществляя дополнительные занятия по танцам в городе Волхове Ленинградской области, лишили свободы группу детей в возрасте от 11 лет, удерживая их в закрытом помещении против их воли с целью незаконного получения денежного вознаграждения за обучение от родителей", — говорится в сообщении.

Как уточняет СУСК, родители юных танцоров обратились в прокуратуру, откуда материалы в мае 2017 года поступили в СК РФ. Уголовное дело возбуждено по статье "незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетних, в отношении двух и более лиц".

"Личности, а также местонахождение подозреваемых установлены. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — заключает следственное управление.