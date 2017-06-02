Крупа с металлом, закупленная для дома ребенка в ЕАО, была сертифицирована

ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Партии крупы для дома ребенка в Еврейской АО, в которых управление Россельхознадзора обнаружило металломагнитные примеси, закупались у поставщика с соблюдением всех положенных законом процедур и имели декларацию соответствия, сообщила РИА Новости в пятницу главный врач дома ребенка Виктория Якшина.

Ранее сообщалось, что во время плановой проверки дома ребенка четыре партии крупы признаны несоответствующими ГОСТам. В крупе ячневой была обнаружена металломагнитная примесь, у риса и "Геркулеса" отсутствовала маркировка, у пшена были повреждены ядра. Россельхознадзор запретил их использование в пищу для детей.

"Мы закупали эти крупы в соответствии со всеми необходимыми процедурами. Согласно 44-ФЗ, в декабре 2016 года мы провели аукцион, с поставщиком – это предприятие из Благовещенска — подписали контракт. И все поставки шли оттуда мелкими партиями – 5-10 килограммов. Товар мы принимаем комиссией, есть акт приемки, нам предоставлены декларации соответствия, визуально крупы были нормальными, никаких примесей там не было видно. Металл обнаружили в ходе экспертизы под микроскопом", — сказала Якшина.

Она пояснила, что поставщику написана претензия о несоответствии поставляемого товара, и контракт на поставку этой продукции с ними прерывается. По мнению собеседницы агентства, дом малютки, как и другие подобные учреждения, оказываются заложниками ситуации, потому что нет возможности отследить партии некачественных продуктов.

"Мы спросили Россельхознадзор, как отслеживать товары на соответствие безопасности? Привозить в лабораторию на экспертизу самим, но это платно, и нам никто не позволит расходовать средства не по целевым назначениям. Тогда кто должен проводить исследование? Может, поставщик, который предоставляет сертификат соответствия? Прямых указаний на это нет", — сказала она.

Якшина добавила, что в настоящее время все дети в доме малютки здоровы, получают питание согласно нормативам.