Число пострадавших в ДТП с автобусами в Подмосковье достигло 14 человек

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Подмосковье с участием автобуса, перевозившего детей, достигло 14 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что восемь детей и пять взрослых пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области. В полиции официально подтвердили факт ДТП, не уточнив количество пострадавших.

"Число пострадавших достигло 14", — сказал собеседник агентства.

При этом он затруднился пояснить, какое количество взрослых среди пострадавших, а какое – детей. При этом в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой РИА Новости рассказали, что в результате столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области пострадали пятеро детей. Никто из них не находится в тяжелом состоянии.