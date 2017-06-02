В ЕАО проверят дом ребенка, где в каше обнаружили металломагнитные примеси

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку информации о нарушениях прав детей в биробиджанском доме ребенка, где в крупах обнаружили примеси, сообщило региональное надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской АО во время плановой проверки областного дома ребенка в Биробиджане обнаружили ячневую крупу с металломагнитной примесью, а также еще несколько партий не соответствующих ГОСТам круп, предназначенных для питания детей.

"Соответствующее поручение прокуратурой области направлено прокурору города Биробиджана для проведения надзорных мероприятий. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц администрации учреждения здравоохранения, иных должностных лиц по вопросам организации питания детей", — говорится в сообщении.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.