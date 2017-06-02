В ЕАО проверят дом ребенка, где в каше обнаружили металломагнитные примеси

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Прокуратура Еврейской автономной области начала проверку информации о нарушениях прав детей в биробиджанском доме ребенка, где в крупах обнаружили примеси, сообщило региональное надзорное ведомство.
"Соответствующее поручение прокуратурой области направлено прокурору города Биробиджана для проведения надзорных мероприятий. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц администрации учреждения здравоохранения, иных должностных лиц по вопросам организации питания детей", — говорится в сообщении.
По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.