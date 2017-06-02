Под Москвой в ДТП с двумя автобусами пострадали пять детей

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В результате столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области пострадали пятеро детей, сообщили РИА Новости в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, о том, что восемь детей и пять взрослых пострадали, по предварительным данным, в результате столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области.

"По нашим данным, пять детей пострадали", — сообщили РИА Новости в аппарате Кузнецовой, уточнив, что никто из них не находится в тяжелом состоянии. Так, один ребенок получил переломы, еще двое – закрытые черепно-мозговые травмы.

"К сожалению, снова не выполнен ряд требований по обеспечению безопасной перевозки детей. Нами были… все документы разработаны, в каждом регионе приняты меры… Вопрос к исполнению", — пояснила Кузнецова РИА Новости.

В аппарате также уточнили, что омбудсмен направила соответствующие запросы в ГИБДД.