"ВИМ-Авиа" назвала причины массовой задержки рейсов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) вызвало топ-менеджеров авиакомпании "ВИМ-Авиа" для разъяснения ситуации с массовыми систематическими задержками рейсов, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Транспортные прокуратуры нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию. Компания в четверг сообщила о сокращении чартерной программы рейсов до 15 июня, отметив, что 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться. Однако руководство компании посчитало скорость восстановления рабочего графика недостаточной и приняло решение о кардинальной коррекции расписания за счет чартерной программы.

"Для разъяснения ситуации с систематическими задержками рейсов "ВИМ-Авиа" в Росавиацию были вызваны топ-менеджеры авиакомпании", — сообщил представитель.

В ходе встречи представители перевозчика проинформировали о причинах массового сбоя в расписании. Так, при проведении техобслуживания воздушных судов были выявлены скрытые дефекты, устранение которых повлияло на изначально планируемый ввод в строй лайнеров. На сегодняшний день проблемы с самолетами устранены.

Между тем, компании понадобятся еще несколько суток, чтобы полностью войти в расписание, отметили в Росавиации. Для минимизации неудобств пассажиров и обеспечения их воздушной перевозкой "ВИМ-Авиа" использует самолеты других российских авиакомпаний.

"Со своей стороны Росавиация предупредила руководство перевозчика о необходимости безукоснительно соблюдать требования по обслуживанию пассажиров в случае задержек, своевременно и подробно информировать о возможных задержках и о действиях авиакомпании по их устранению", — добавили в ведомстве.