Электроснабжение Московской и Нижегородской областей полностью восстановили

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Электроснабжение потребителей в Московской и Нижегородской областях полностью восстановлено после отключений в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в области, пострадали около 200.

Так, на территории Московской области 29 мая с 14.30 до 20.00 из-за дождя, ветра с порывами до 30 м/с происходили отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МОЭСК", ТСО – АО "Мособлэнерго").

Без электроснабжения оставались около 51,6 тысячи человек и 50 социально значимых объектов, мощность отключенных потребителей – 66 МВт. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 398 бригад в составе 1,657 тысячи человек и 296 единиц специальной техники. 1 июня в 23.30 все аварийно-восстановительные работы завершены, потребителям подано напряжение.

В Нижегородской области 1 июня с 14.00 до 16.14 из-за дождя и ветра с порывами до 15 м/с происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Нижновэнерго"). Около 15,5 тысячи человек и 43 социально значимых объекта оставались без электроснабжения, мощность отключенных потребителей – 4,1 МВт. К аварийно-восстановительным работам максимально привлекались 16 бригад в составе 53 человек и 16 единиц специальной техники.

"Благодаря высокой готовности филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Нижновэнерго" и оперативно принятым мерам в 23.11 аварийно-восстановительные работы были завершены и всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.