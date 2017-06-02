СК предъявил обвинения двум фигурантам дела экс-губернатора Юревича

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Предъявлены обвинения двум предполагаемым посредникам в получении взятки экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее директор московского представительства филиала ОАО "Макфа", помощник депутата Государственной Думы РФ Андрей Чуркин был задержан за посредничество в получении взятки.

"Предъявлены обвинения ранее задержанным директору Московского представительства филиала ОАО "Макфа", помощнику депутата Государственной Думы РФ Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой… В отношении Чуркина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом пожилого возраста и состояния здоровья обвиняемая Бутакова освобождена следователем под подписку о невыезде и надлежащем поведении", — сказала Петренко.

Юревич был заочно арестован и объявлен в международный обыск по делу о взятках на 26 миллионов рублей. По данным следствия, экс-губернатор систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.