В Уфе мужчина схватил напугавшего горожан питона и убежал

УФА, 2 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Жители Уфы обнаружили гигантского питона возле одного из жилых домов, пока спасатели пытались поймать змею, нетрезвый мужчина схватил ее и скрылся, сообщил РИА Новости в пятницу представитель городской службы спасения.

Инцидент произошел в четверг около 22.00 на проспекте Октября. В службу спасения поступило сообщение от очевидца об обнаружении гигантской змеи возле жилого дома.

"На место выехали спасатели. Действительно, на тротуаре ими была обнаружена змея, предположительно, питон. К тому времени, как подъехали спасатели, вокруг нее собралась небольшая толпа зрителей, некоторые из них выказывали желание забрать "потеряшку" себе. В то время пока спасатели доставали из автомобиля снаряжение, один из мужчин схватил курткой пресмыкающееся и убежал. Предположительно, мужчина был нетрезв", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели после поимки змеи хотели транспортировать ее в террариум.