В офисе московского ХК "Динамо" прошли обыски

МОСКВА, 2 июн — Р-Спорт. Следственная группа оперативно-разыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Московской области и сотрудники других подразделений вечером 1 июня изъяли бухгалтерские документы в офисном помещении хоккейного клуба "Динамо" (Москва), сообщается на официальном сайте клуба.

Следственные действия проводили в рамках проверки по письму заместителя председателя правления центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Сергея Федорова.

"В своем письме на имя министра внутренних дел РФ Сергей Алексеевич (Федоров) указывает, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда. Тем не менее, стоит напомнить, что между хоккейным клубом "Динамо" и центральным советом ВФСО "Динамо" отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя", – говорится в сообщении клуба.

Руководство ХК "Динамо" предоставило следователям всю необходимую информацию и надеется, что недоразумения в ближайшее время разрешатся.

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