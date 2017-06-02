Жителя Еврейской АО осудили за попытку убить девочку за сделанное замечание

ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Смидовичский районный суд Еврейской автономной области приговорил к девяти годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался задушить 12-летнюю девочку, якобы сделавшую ему замечание, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Суд установил, что осужденный в августе 2016 года дождался в подъезде жилого дома в поселке Приамурском 12-летнюю девочку, которая, как ему показалось, сделала ему замечание на улице, указав на его нетрезвое состояние. По данным следствия, мужчина схватил потерпевшую и начал душить ее ремешком от сумочки.

Отмечается, что предотвратить преступление помогло то, что в это время по лестнице спускалась соседка. Мужчина убежал, но через двое суток его задержали.

"Суд признал 23-летнего жителя поселка Приамурский виновным по статье "покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате преступления девочке причинены моральные страдания, психологическая травма, физическая боль. Подсудимый вину признал частично. Он заявил, что хотел только напугать ребенка, но не рассчитал силы, убивать никого не хотел. Ранее он не был судим.