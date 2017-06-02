В Югре двое школьников украли 9 мешков наполнителя для кошачьего туалета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июн — РИА Новости. Два подростка в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа предстанут перед судом за кражу из зоомагазина мешков с наполнителем для кошачьего туалета, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

Инцидент, как уточняется, произошел в апреле. Отреагировав на заявление владелицы магазина, полиция в короткие сроки установила подозреваемых — ими оказались двое подростков не старше 16 лет.

"Молодые люди хотели получить немного карманных денег. Сговорившись, ночью отправились к центральному рынку, где проникли в помещение магазина и вытащили первое, что попалось под руку. Добычей школьников стали девять мешков наполнителя для кошачьего туалета", — отмечают в управлении МВД.

Похищенные мешки подростки уложили на привезенные с собой санки, однако, покидая территорию рынка, они были замечены охранником. Бросив краденое, юноши поспешили скрыться.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело… В настоящее время несовершеннолетним предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд", — резюмировали в УМВД, добавив, что материальный ущерб возмещен потерпевшей в полном объеме.