В ПФО сорок населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сорок населенных пунктов, в которых проживают почти 6 тысяч человек, накануне остались без энергоснабжения в четырех регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в результате сильного ветра, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

Ранее спасатели предупредили об усилении 1 июня ветра до 24 метров в секунду на территории 22 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов страны.

"Порывами ветра до 18 метров в секунду было нарушено энергоснабжение в 8 районах Татарстана, Башкирии, Самарской, Нижегородской областей. Всего без света в 40 населенных пунктах остались 2,1 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 5,9 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате воздействия стихии повреждены крыши 49 жилых домов и одной школы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в двух районах Татарстана и Самарской области. Продолжается восстановление кровель 26 жилых домов.