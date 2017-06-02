Под Красноярском пациента психоинтерната подозревают в убийстве санитара

КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Тело санитара Тинского психоневрологического интерната в Красноярском крае было обнаружено в комнате персонала; в убийстве подозревается пациент интерната, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Шаманская.

По ее данным, сообщение об убитом поступило утром в пятницу.

"В комнате персонала Тинского психоневрологического интерната обнаружено тело 44-летнего санитара с признаками насильственной смерти. В одной из соседних комнат находился пациент с ножевым ранением, который был доставлен в больницу для оказания ему медицинской помощи… По подозрению в совершении данного преступления задержан 46-летний пациент интерната. Изъято видео с камеры наблюдения, установленной в помещении", — сказала Шаманская.

По ее словам, принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.