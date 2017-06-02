В Нижнем Тагиле три человека пострадали из-за обрушения перекрытий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Три работника получили травмы в Нижнем Тагиле на объекте строительства доменной печи "Евраз НТМК" в результате обрушения плит перекрытия встроенных помещений бункерской эстакады, сообщает прокуратура Свердловской области.
Надзорное ведомство уточняет, что в результате инцидента работники получили переломы нижних конечностей различной степени тяжести. Характер и степень тяжести повреждений здоровья пострадавших уточняются. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности. Запрошены должностные инструкции на сотрудников предприятия с целью выяснения ответственных лиц за соблюдение техники безопасности при выполнении опасных работ.
"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — отмечает прокуратура.