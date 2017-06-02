В Нижнем Тагиле три человека пострадали из-за обрушения перекрытий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Три работника получили травмы в Нижнем Тагиле на объекте строительства доменной печи "Евраз НТМК" в результате обрушения плит перекрытия встроенных помещений бункерской эстакады, сообщает прокуратура Свердловской области.

"Прокуратура Тагилстроевского района города Нижнего Тагила организовала проверку в связи с несчастным случаем на производстве, произошедшим 31 мая 2017 года на АО "ЕВРАЗ НТМК". По предварительной информации, на объекте строительства доменной печи №7 в результате обрушения плит перекрытия встроенных помещений бункерской эстакады пострадали трое работников ООО "УДР-Е", — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство уточняет, что в результате инцидента работники получили переломы нижних конечностей различной степени тяжести. Характер и степень тяжести повреждений здоровья пострадавших уточняются. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и производственной безопасности. Запрошены должностные инструкции на сотрудников предприятия с целью выяснения ответственных лиц за соблюдение техники безопасности при выполнении опасных работ.

"При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — отмечает прокуратура.