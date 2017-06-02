В двух районах Камчатки ввели запрет на посещение лесов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Временное ограничение на посещение лесов введено в Мильковском и Усть-Камчатском районах Камчатки в целях обеспечения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В настоящее время в районах установлен IV класс пожарной опасности. К возгоранию сухой травы может привести любая неосторожность человека. Призываем граждан проявить сознательность и воздержаться от посещения лесов, пока ситуация не нормализуется", — приводит пресс-служба слова зампреда краевого правительства Сергея Хабарова.

По его словам, ограничение распространяется на пребывание граждан в лесах, за исключением случаев, когда с этим связана их трудовая деятельность. Также ограничен проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования.

"На период пожарной опасности на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к нему, запрещается разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, проведение всех видов пожароопасных работ", — отметил Хабаров.

Он напомнил, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.