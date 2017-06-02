В Забайкалье площадь лесных пожаров увеличилась до 7,6 тысячи гектаров

КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась с 5,1 тысячи до 7,6 тысячи гектаров, сообщило региональное министерство природных ресурсов.

За сутки в регионе потушены шесть лесных пожаров в Хилокском, Читинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском районах на площади 715,05 гектара. Ранее сообщалось, что на утро четверга в регионе действуют пожары на площади 5,1 тысячи гектаров.

"По состоянию на 08.00 2 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действуют три лесных пожаров в Акшинском, Красночикойском и Кыринском районах близ населенных пунктов Акша, Ядрихино, Букукун на общей площади 2825 гектаров. Кроме того, шесть лесных пожаров в Кыринском, Петровск-Забайкальском, Улетовском и Хилокском районах близ населенных пунктов Бурукун, Хохотуй, Дровяная, Черемхово, Албатуйский Бор, Хушенга локализованы на общей площади 4754 гектаров. Также на землях Минобороны в Ингодинском МО РФ один лесной пожар в Улетовском районе близ населенного пункта Горный локализован на площади 90 гектаров", — говорится в сообщении.

Основная причина действующих пожаров – человеческий фактор и сухие грозы. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении принимает участие 470 человек и 66 единиц техники.