В Забайкалье площадь лесных пожаров увеличилась до 7,6 тысячи гектаров

КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась с 5,1 тысячи до 7,6 тысячи гектаров, сообщило региональное министерство природных ресурсов.
"По состоянию на 08.00 2 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действуют три лесных пожаров в Акшинском, Красночикойском и Кыринском районах близ населенных пунктов Акша, Ядрихино, Букукун на общей площади 2825 гектаров. Кроме того, шесть лесных пожаров в Кыринском, Петровск-Забайкальском, Улетовском и Хилокском районах близ населенных пунктов Бурукун, Хохотуй, Дровяная, Черемхово, Албатуйский Бор, Хушенга локализованы на общей площади 4754 гектаров. Также на землях Минобороны в Ингодинском МО РФ один лесной пожар в Улетовском районе близ населенного пункта Горный локализован на площади 90 гектаров", — говорится в сообщении.
Основная причина действующих пожаров – человеческий фактор и сухие грозы. Угрозы населенным пунктам нет.
В тушении принимает участие 470 человек и 66 единиц техники.