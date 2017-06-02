В Бурятии площадь пожаров увеличилась на 55 гектаров за сутки

КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. За сутки площадь лесных пожаров в Бурятии выросла с 80 до 135 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

За сутки в республике ликвидировано шесть пожаров на площади менее 30 гектаров в шести районах. Ранее сообщалось, что на утро четверга в регионе действовали пожары на площади 80 гектаров.

"На утро 2 июня в Бурятии зарегистрировано 5 очагов возгораний в Кижингинском, Муйском, Баунтовском, Закаменском, Северо-Байкальском районах. Из них 3 очага локализованы на площади менее 70 гектаров, и 2 очага продолжают действовать на площади 65 гектаров", — говорится в сообщении.

На тушении работает более 190 человек и 46 единиц техники. В целом по районам республики действуют третий и четвертый классы пожарной опасности. В четырех районах дополнительно привлечены парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Всего с начала пожароопасного периода сотрудниками лесной охраны потушено 208 лесных пожаров на площади 15,5 тысячи гектаров. В прошлом году на эту же дату было зарегистрировано 281 лесной пожар на общей площади 93,5 тысяч гектаров.