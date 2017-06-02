В ЕАО детей в доме ребенка кормили кашей с металломагнитной примесью

ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской АО во время плановой проверки областного дома ребенка в Биробиджане обнаружили ячневую крупу с металломагнитной примесью, а также еще несколько партий не соответствующих ГОСТам круп, предназначенных для питания детей, сообщает управление в пятницу.

"Выявлены нарушения требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна. ОГКУЗ "Дом ребенка специализированный" закуплены и использовались для употребления в пищу детям четыре партии крупы не соответствующих требованиям нормативных документов. Так, крупа ячневая не соответствовала требованиям ГОСТ по показателям: мучка, металломагнитная примесь. Металломагнитная примесь выявлена в количестве 3,3 миллиграмма на килограмм с размерами частиц 1,7 миллиметра", — говорится в сообщении.

Кроме того, партии "Геркулеса" и риса были без маркировки, а в партии пшена обнаружены поврежденные и испорченные ядра.

Уточняется, что исследования крупы проводили сотрудники испытательной лаборатории ФГБУ "Хабаровский референтный центр Россельхознадзора", которые дали заключение о невозможности использования крупы в пищу.

"Выдано предписание о запрете использования вышеназванных партий крупы, крупы уничтожены. Вынесены постановления о наказании в виде штрафов в отношении юридического и должностного лиц. С ними проведена разъяснительная работа", — отмечает управление.