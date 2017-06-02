В ЕАО детей в доме ребенка кормили кашей с металломагнитной примесью

ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской АО во время плановой проверки областного дома ребенка в Биробиджане обнаружили ячневую крупу с металломагнитной примесью, а также еще несколько партий не соответствующих ГОСТам круп, предназначенных для питания детей, сообщает управление в пятницу.
Кроме того, партии "Геркулеса" и риса были без маркировки, а в партии пшена обнаружены поврежденные и испорченные ядра.
Уточняется, что исследования крупы проводили сотрудники испытательной лаборатории ФГБУ "Хабаровский референтный центр Россельхознадзора", которые дали заключение о невозможности использования крупы в пищу.
"Выдано предписание о запрете использования вышеназванных партий крупы, крупы уничтожены. Вынесены постановления о наказании в виде штрафов в отношении юридического и должностного лиц. С ними проведена разъяснительная работа", — отмечает управление.