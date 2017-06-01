Чайка назвал Браудера международным мошенником

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка назвал главу Hermitage Capital Уильяма Браудера, осуждённого в России за финансовые махинации, международным мошенником.

"Браудер — международный мошенник", — сказал Чайка в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

В России Браудер уже заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.