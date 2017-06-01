Водитель Gelandewagen, сбивший детей в Москве, выплатил три миллиона рублей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Водитель Mercedes Gelandewagen, сбивший в Москве девочек-близнецов на пешеходном переходе, возместил родителям 3 миллиона рублей в счет причиненного ущерба, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Марк Каверин.

"Александр Шарий выплатил семье потерпевших три миллиона рублей — сумму ущерба, на которую родители заявили к нему иск", — сказал защитник. На предыдущем заседании стало известно, что в результате аварии одна из пострадавших девочек потеряла почти все коренные зубы, у нее сломана челюсть, и она нуждается в длительном лечении.

В пятницу в Никулинском суде состоятся прения сторон по делу, в ходе которых прокурор назовет наказание для Шарого. Ожидается, что в этот же день суд огласит приговор по уголовному делу.

По данным СК, 12 декабря 2016 года мужчина на элитном внедорожнике наехал на двух девочек на Мосфильмовской улице. Установлено, что дети с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора.

Дело Шарого рассматривается в особом порядке, при котором суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей по делу, а сразу переходит к стадии прений сторон. Особый порядок возможен только при полном признании и раскаивании подсудимого, за что ему смягчают наказание.

Уточняется, что в ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме. По решению Дорогомиловского суда Москвы водитель Gelandewagen находится под домашним арестом.