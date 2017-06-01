В Нижегородской области в лесу нашли мальчика с открытой травмой головы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Тринадцатилетнего мальчика с открытой травмой головы нашли в лесу в Нижегородской области, следователи завели уголовное дело по статье "покушение на убийство", сообщается в четверг на сайте СК РФ.

По данным следователей, мальчик был обнаружен 31 мая около 20 часов на территории лесополосы города Кстово. У него была открытая черепно-мозговая травма, а также перелом костей левой кисти.

"Пострадавший был доставлен в ГБУЗ "Кстовская ЦРБ", где ему своевременно оказана медицинская помощь и сделана операция. В настоящее время он госпитализирован в областную больницу Нижнего Новгорода, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое", — отмечает ведомство.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "покушение на убийство малолетнего", — говорится в сообщении.