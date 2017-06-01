Более 11 тысяч жителей Нижегородской области остались без света из-за ветра

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Около 11,5 тысячи человек остались без электроснабжения в Нижегородской области из-за неблагоприятных погодных условий, следует из сообщения Минэнерго РФ.

Отключения начались в четверг с 14.00 из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, сопровождающегося дождем.

"С 14.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 15 м/с) на территории Нижегородской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Нижновэнерго")… Без электроснабжения остаются бытовые потребители (около 11,5 тысячи человек)", — говорится в сообщении.

На данном этапе проводятся аварийно-восстановительные работы, а также принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения, отмечают в ведомстве.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.