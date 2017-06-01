В Бурятии двух полицейских обвиняют в хищении нефрита на четыре млн рублей

КРАСНОЯРСК, 1 июн — РИА Новости. Следователи обвиняют двух сотрудников МВД Бурятии в хищении нефрита на сумму почти в 4 миллиона рублей, сообщает СУСК по республике.

В ведомстве уточнили, что заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков и старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования УЭБ и ПК МВД Бурятии обвиняются в "присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в особо крупном размере".

По данным следствия, в начале 2016 года оба сотрудника работали в отделе по борьбе с преступлениями в сфере недропользования МВД Бурятии. В феврале по поручению руководства они отправились в Окинский район для проверки заявления о наличии там тайника с нефритом. Полицейские действительно нашли там схрон, из которого достали не менее 67 блоков нефрита общим весом более 2,7 тонны.

"Решив присвоить часть находки, сотрудники полиции составили соответствующий протокол, в котором указали, что из тайника изъято лишь 28 блоков нефрита. После этого они… перевезли весь груз в Улан-Удэ, где официально сдали на хранение лишь 28 блоков нефрита, о которых имелись записи в процессуальных документах, а остальные камни общей стоимостью не менее 3,8 миллиона рублей присвоили… и затем принялись подыскивать покупателей для продажи похищенного камня", — говорится в сообщении.

Позже оба сотрудника были задержаны, причем к этому времени один из них получил повышение по службе, отметили в ведомстве. Нефрит у них был изъят. В настоящее время оба арестованы. По данному факту в полиции проводится служебная проверка, добавили в СУСК.

"Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказала руководитель пресс-службы республиканского МВД Наталья Мальцева.