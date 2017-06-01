В Москве 13 июня рассмотрят иск "Звезды" к Бабченко из-за поста о Ту-154

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Зюзинский суд Москвы 13 июня проведет процесс по иску сотрудников телеканала "Звезда" к журналисту Аркадию Бабченко из-за его поста о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем в декабре прошлого года, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд назначил слушания по существу по гражданскому делу на 13 июня в 12.45", — сказала представитель суда.

Истцы просят суд обязать Бабченко удалить спорный пост, материальных претензий журналисты не заявили.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.