Песков переадресовал вопросы о крушении Ту-154 к спецведомствам

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в ведомства, которые занимаются авиацией, вопрос о выводах расследования крушения самолета Ту-154 в декабре прошлого года, отметив, что это не является темой Кремля.

"Нет, это не тема Кремля, это тема наших ведомств, которые занимаются вопросами авиации", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с выводами о крушении Ту-154.

Минобороны России 31 мая обнародовало выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 над Черным морем. Военное ведомство отмечает, что трагедия могла произойти из-за ошибочных действий командира экипажа.

Как сообщили в министерстве, "причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном".

При этом в ведомстве отметили, что нарушений требований, касающихся рассадки пассажиров в Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого в салоне груза, вес которого составлял 150 килограммов, не установлено. Кроме того, не установлено и никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.