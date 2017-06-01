В Петерубрге задержали женщину, задушившую мужа и спрятавшую труп в диване

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Полиция задержала жительницу Оренбургской области по подозрению в убийстве мужа, тело которого было спрятано в бельевом ящике дивана в коммунальной квартире, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняется в сообщении, 1 марта 2017 года в комнате одной из коммунальных квартир на улице Маркина в Петербурге в бельевой секции дивана был обнаружен разлагающийся труп неизвестного мужчины. Погибшим оказался неработающий житель Саратова.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Петроградского района задержана 33-летняя неработающая жительница Оренбургской области. Установлено, что в феврале 2017 года в указанной комнате во время внезапно возникшей ссоры она ремнем задушила своего мужа. Затем совместно с 32-летний знакомым, жителем Саратова, она спрятала труп в диван", — говорится в сообщении ГУМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". "Оба подозреваемых задержаны", — отмечает пресс-служба главка.