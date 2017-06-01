В Сургуте пойдет под суд полицейский, распыливший огнетушитель в мужчину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн — РИА Новости. В Сургуте (ХМАО) направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура Югры.

По информации надзорного ведомства, в январе 2017 года сотрудник местного управления МВД, находясь в помещении стационарного пункта полиции, распылил содержимое порошкового огнетушителя в лицо мужчины, который был задержан в административном порядке.

В прокуратуре уточнили, что пострадавший получил химический ожог от попадания содержимого огнетушителя на слизистую поверхность глаз.

Уголовное дело было возбуждено по статье 286 УК РФ: превышение должностных полномочий с применением насилия.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении прокуратуры.