Жители пострадавших от паводка поселков в Ставрополье возвращаются домой

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество подтопленных паводком домов в Ставропольском крае за сутки сократилось до 588, большинство жителей пострадавших поселков вернулись в свои дома, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По данным на утро, в пяти населенных пунктах остаются подтопленными 588 жилых домов, в которых проживает 1576 человек. За сутки от воды освободились 87 домов и 407 придомовых территорий", — сказал представитель министерства.

По его словам, подавляющее большинство жителей пострадавших от паводка поселков уже вернулись в свои дома. Пока отселены 111 человек, 99 из них остаются в пунктах временного размещения.

"Всем жителям подтопленных районов оказывается всестороння адресная помощь. В первую очередь, внимание уделяется детям и пожилым людям. Так, в 11 оздоровительных лагерей городских округов Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Невинномысск отправлены 186 детей, а в центр социального обслуживания "Бештау" в Иноземцево — 24 гражданина преклонного возраста", — сказали в МЧС.

В министерстве отметили, что в населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы, работают комиссии по оценке ущерба. "На сегодняшний день от грязи очищены 1230 придомовых территорий, вывезено 903 кубометра мусора, откачена вода из 1282 домов, очищены 51,9 километра дорог, девять ливневых канализаций. Почти 1,5 тысячи домов подключены к газоснабжению, адресная помощь населению оказана в 1075 случаях", — отметил представитель МЧС.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тысяч жилых домов, в которых проживают более 6,6 тысячи человек.