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Происшествия

Жители пострадавших от паводка поселков в Ставрополье возвращаются домой

09:5601.06.2017
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© РИА Новости / Денис АбрамовЭвакуация населения села Отказное в Ставропольском крае. Архивное фотоЭвакуация населения села Отказное в Ставропольском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество подтопленных паводком домов в Ставропольском крае за сутки сократилось до 588, большинство жителей пострадавших поселков вернулись в свои дома, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Жилой дома в поселке Левокумка Ставропольского края , пострадавший в результате паводка. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Власти Ставрополья выделят пострадавшим от паводка более миллиарда рублей
"По данным на утро, в пяти населенных пунктах остаются подтопленными 588 жилых домов, в которых проживает 1576 человек. За сутки от воды освободились 87 домов и 407 придомовых территорий", — сказал представитель министерства.

По его словам, подавляющее большинство жителей пострадавших от паводка поселков уже вернулись в свои дома. Пока отселены 111 человек, 99 из них остаются в пунктах временного размещения.

"Всем жителям подтопленных районов оказывается всестороння адресная помощь. В первую очередь, внимание уделяется детям и пожилым людям. Так, в 11 оздоровительных лагерей городских округов Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Невинномысск отправлены 186 детей, а в центр социального обслуживания "Бештау" в Иноземцево — 24 гражданина преклонного возраста", — сказали в МЧС.

В министерстве отметили, что в населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы, работают комиссии по оценке ущерба. "На сегодняшний день от грязи очищены 1230 придомовых территорий, вывезено 903 кубометра мусора, откачена вода из 1282 домов, очищены 51,9 километра дорог, девять ливневых канализаций. Почти 1,5 тысячи домов подключены к газоснабжению, адресная помощь населению оказана в 1075 случаях", — отметил представитель МЧС.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тысяч жилых домов, в которых проживают более 6,6 тысячи человек.

Последствия паводка на Ставрополье
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкОколо тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.Жительница поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Около тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкСамая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.Жительница поселка Левокумка Ставропольского края в доме, пострадавшем в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.Житель поселка Левокумка Ставропольского края, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкНа данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.Жительница поселка Левокумка Ставропольского края в доме, пострадавшем в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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На данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкЧасть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.Жители поселка Новотерский Ставропольского края, пострадавшие в результате паводка, проходят обязательную вакцинацию в пункте временного размещения
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Часть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВсего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.Житель поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкИз района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.Жители поселка Новотерский Ставропольского края обедают в столовой в пункте временного размещения
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Из района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкГлава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.Жилой дома в поселке Левокумка Ставропольского края , пострадавший в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.Житель поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.Жительница поселка Левокумка Ставропольского края во дворе дома, пострадавшего в результате паводка
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
В МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.
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