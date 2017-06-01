Жители пострадавших от паводка поселков в Ставрополье возвращаются домой

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Количество подтопленных паводком домов в Ставропольском крае за сутки сократилось до 588, большинство жителей пострадавших поселков вернулись в свои дома, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По данным на утро, в пяти населенных пунктах остаются подтопленными 588 жилых домов, в которых проживает 1576 человек. За сутки от воды освободились 87 домов и 407 придомовых территорий", — сказал представитель министерства.
По его словам, подавляющее большинство жителей пострадавших от паводка поселков уже вернулись в свои дома. Пока отселены 111 человек, 99 из них остаются в пунктах временного размещения.
"Всем жителям подтопленных районов оказывается всестороння адресная помощь. В первую очередь, внимание уделяется детям и пожилым людям. Так, в 11 оздоровительных лагерей городских округов Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Невинномысск отправлены 186 детей, а в центр социального обслуживания "Бештау" в Иноземцево — 24 гражданина преклонного возраста", — сказали в МЧС.
В министерстве отметили, что в населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы, работают комиссии по оценке ущерба. "На сегодняшний день от грязи очищены 1230 придомовых территорий, вывезено 903 кубометра мусора, откачена вода из 1282 домов, очищены 51,9 километра дорог, девять ливневых канализаций. Почти 1,5 тысячи домов подключены к газоснабжению, адресная помощь населению оказана в 1075 случаях", — отметил представитель МЧС.
От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тысяч жилых домов, в которых проживают более 6,6 тысячи человек.
Около тысячи семисот домов оказались в зоне подтопления после обрушившихся на Ставропольский край продолжительных дождей.
Самая тяжелая ситуация сложилась в селах Минераловодского городского округа.
Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище более чем в шесть раз превысил среднегодовой, однако на данный момент угрозы прорыва дамбы нет.
На данный момент паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит, там уже ведутся аварийно-восстановительные работы.
Часть группировки МЧС была переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.
Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3320 человек и 600 единиц техники.
Из района возможного затопления были отселены почти три тысячи человек, 359 из них находятся в пунктах временного размещения.
Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал ускорить подсчет ущерба от паводка, чтобы федеральное правительство могло выделить пострадавшим помощь.
В настоящее время в 14 населенных пунктах четырех муниципальных образований Ставропольского края остаются подтопленными 1529 жилых домов.
В МЧС отмечают позитивную динамику схода паводка. За сутки число подтопленных населенных пунктов сократилось на четыре, домов — на 30.