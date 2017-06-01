В Новосибирске жертвами ДТП стали четыре человека

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Новосибирске при повороте выехал с дороги и врезался в опору ЛЭП, в результате погибли четыре человека, сообщается на сайте регионального главка МВД.

По информации МВД, ДТП произошло около 01.15 четверга (21.15 мск). Водитель двигался по улице Добролюбова и при повороте на улицу Гагарина врезался в конструкцию.

"В результате ДТП на месте погибли три пассажира иномарки – мужчины в возрасте около 20 лет. Еще один пассажир, мужчина 1995 года рождения, и водитель автомобиля доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Впоследствии водитель "Тойоты" скончался в больнице", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, заключили в ведомстве.