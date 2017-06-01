На Колыме из-за сильного ветра объявили экстренное предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн – РИА Новости. Власти Колымы распространили экстренное предупреждение о возможных чрезвычайных ситуациях 2 и 3 июня из-за сильного ветра в ряде районов области.

"2 и 3 июня 2017 года существует вероятность возникновения ЧС до межмуниципального уровня в Омсукчанском, Тенькинском, Хасынском, Сусуманском, Ягоднинском, Среднеканском, и Северо-Эвенском городских округах связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, повреждением (обрывом) линий электропередач и линий связи, нарушениями в работе ЖКХ, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций (в том числе рекламных щитов). Источник ЧС – ветер", — говорится в сообщении региональных властей.

По данным синоптиков, в этих районах 2 июня ожидается ветер юго-западный 11-16 м/с, 3 июня — северный, северо-западный 12-17 м/с.

Местным властям и службам рекомендовано привести силы и средства в режим повышенной готовности.