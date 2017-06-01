Подтопленное паводком село в Якутии освободилось от воды

ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Все дома села Березовка в Якутии, подтопленные паводком, освободились от воды, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что в селе Березовка Среднеколымского района Якутии паводок подтопил 34 жилых дома и семь социально-значимых объектов. Более 100 жителей, в том числе дети, были переселены с подтопленных территорий в пункты временного размещения (ПВР) и к родственникам.

"В населенном пункте Березовка Среднеколымского района подтопленных жилых домов нет, населенный пункт полностью освободился от воды", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что уровень воды у населенных пунктов региона не превышает критических значений.

Отмечается, что на территории Среднеколымского района работают межведомственные оперативные группы ГУМЧС России по республике Саха (Якутия) и правительства республики. Проводится мониторинг гидрологической обстановки на реках.