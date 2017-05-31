Власти Ставрополья выделят пострадавшим от паводка более миллиарда рублей

ПЯТИГОРСК, 31 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти потратят на выплату компенсаций пострадавшим от паводка на Ставрополье более миллиарда рублей, сообщила в среду администрация Минераловодского городского округа.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тысяч жилых домов, в которых проживают более 6,6 тысячи человек. В среду МЧС сообщило, что количество подтопленных паводком домов в регионе за сутки значительно сократилось.

"Всего краю потребуется 162 миллиона рублей на единовременные выплаты всем жителям региона, попавшим в зону подтопления, 620 миллионов рублей – на выплаты частичного ущерба, 387 миллионов рублей – за полную утрату", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшие в Минераловодском городском округе уже начали получать единовременные компенсации.

"Администрация Минераловодского округа передала в министерство труда и социальной защиты населения края 595 протоколов на выплаты. Сумма единовременной материальной компенсации на первоначальные нужды – 20 тысяч рублей на каждого члена семьи, пострадавшей от стихии", — отметили в администрации.

Несколько тысяч протоколов еще в обработке в МФЦ, в ближайшее время начнут переводить на счета пострадавших и деньги за утрату имущества: частичную — 50 тысяч рублей и полную утрату — 100 тысяч рублей, добавляют власти.