Навальный проиграл суд Усманову, но намерен оспорить решение

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил иск олигарха Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Судья обязала ответчика опровергнуть распространенные им сведения о миллиардере и удалить со своего сайта ролик с антикоррупционным расследованием. Навальный намерен обжаловать решение суда, а видеоролик удалять не собирается.

Решение судьи



Судья Люблинского суда Москвы Марина Васина в среду полностью удовлетворила иск Усманова к Навальному.

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Обязать ответчика опровергнуть их", — огласила решение Васина.

Судья обязала Навального удалить ролик с антикоррупционным расследованием в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу, опровержение должно быть опубликовано на сайте не менее трех месяцев.

Как заявил Навальный журналистам после оглашения решения, "этого (удаления ролика) сделано не будет", а решение будет обжаловано.

Представитель Усманова адвокат Генрих Падва решением суда доволен. "Я очень рад, что удалось отстоять доброе имя человека", — отметил он. В разговоре с РИА Новости он сообщил, что не знает, будет ли его доверитель обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить в отношении Навального уголовное дело о клевете.

Судебный спор



Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

После этого Усманов рассказал газете "Ведомости", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.

Адвокат Падва в ходе судебного разбирательства отмечал, что в публикациях не доказана какая-либо связь Медведева с фондом. "Нужно более ответственно относиться к своим словам. Некритическое отношение к материалу привело Навального к совершенно необоснованным выводам", — сказал адвокат.

Истец не выдвигал денежных требований, а лишь просил об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.