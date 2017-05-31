В московском контактном зоопарке носуха покусала ребенка

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Суд приостановил работу контактного зоопарка в ТРЦ "Мозаика" в Москве после двух случаев укусов животными, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что ранее в московский Роспотребнадзор поступила жалоба на укус диким животным — носухой — ребенка в контактном зоопарке "Погладь енота", расположенном в торгово-развлекательном центре "Мозаика".

"При проведении расследования указанного случая были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В зоопарке не проводятся профилактические мероприятия по недопущению возникновения среди людей случаев заболеваний, общих для человека и животных, отсутствуют сведения о профилактической иммунизации лиц, имеющих профессиональный риск заболевания бешенством", — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что указанные нарушения могут привести к распространению заразных болезней, общих для человека и животных, и создают угрозу здоровью и жизни людей.

В отношении владельца контактного зоопарка ООО "МСК" был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела направлены для рассмотрения в Лефортовский районный суд города Москвы. При этом, по данным Роспотребнадзора, до рассмотрения дела в суде в зоопарке зарегистрирован второй случай укуса, на этот раз пострадал смотритель зоопарка. Указанный факт был приобщен к ранее направленным в суд административным материалам.

"Двадцать шестого мая 2017 года суд признал ООО "МСК" виновным в совершении административного правонарушения, и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности контактного зоопарка "Погладь енота", расположенного в торгово-развлекательном центре "Мозаика" по адресу: улица 7-я Кожуховская, 9 на срок шестьдесят суток. Постановление суда передано в службу судебных приставов для принудительного исполнения", — сообщили в Роспотребнадзоре.