Защита Дадина пока не решила, будет ли обжаловать уменьшение компенсации

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Защита Ильдара Дадина — первого в России осужденного за нарушение правил проведения митингов — пока не определилась, будет ли обжаловать сниженную более чем вдвое компенсацию за незаконное уголовное преследование, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

"Мы частично удовлетворены решением, будем ли его обжаловать — еще и не решили", — сказал Липцер.

Дадин требовал взыскать в его пользу 5 миллионов за незаконное уголовное преследование, а также содержание под стражей и под домашним арестом в течение более двух лет. Однако суд постановил компенсировать ему два миллиона 200 рублей.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.