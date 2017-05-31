ФАС признала незаконным один из контрактов на "Зенит-Арену"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу признало городской комитет по строительству нарушившим закон о защите конкуренции при заключении одного из контрактов на сооружение нового стадиона в западной части Крестовского острова, сообщает в среду антимонопольное ведомство.

"Санкт-Петербургское УФАС России признало в действиях комитета по строительству нарушение закона о защите конкуренции. Комитет ограничил конкуренцию, заключив с ОАО "Метрострой" государственный контракт на выполнение дополнительных работ в западной части Крестовского острова и на стадионе им. Кирова ("Зенит-Арене"). Цена контракта более 950 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как уточняет УФАС, комитет по строительству объяснил заключение этого контракта с единственным поставщиком в лице "Метростроя" "чрезвычайной ситуацией непреодолимой силы". Тем не менее, антимонопольное ведомство установило, что контрактом предусмотрены работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации последствий действия непреодолимой силы или чрезвычайной ситуации. Кроме того, как отмечает ведомство, необходимость в работах в рамках контракта была прогнозируемой, и заказчик, соответственно, имел возможность своевременно провести конкурсные процедуры.

"В результате неправомерное заключение контракта создало преимущественные условия одной организации и исключило возможность другим претендовать на выполнение работ, что привело к ограничению конкуренции", — констатирует УФАС Петербурга.

Ведомство отмечает, что за выявленные нарушения на должностных лиц комитета по строительству может быть наложен штраф в размере 15-50 тысяч рублей. Штрафные санкции назначаются в рамках отдельного административного дела.

Контракт между комитетом по строительству Петербурга и компанией "Метрострой" стоимостью 952 миллиона рублей предусматривает дополнительные работы в рамках сооружения новой спортивной арены после завершения основного этапа строительства.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью власти Петербурга заключили с "Метростроем" два дополнительных контракта на сумму около 2,9 миллиарда рублей.