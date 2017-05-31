Суд взыскал в пользу Дадина два миллиона рублей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина — первого в России осужденного за нарушение правил проведения митингов — 2 миллиона 200 рублей за незаконное уголовное преследование, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

"Суд удовлетворил наши требования частично, постановив выплатить Ильдару Дадину компенсацию в 2 миллиона 200 рублей", — сказал Липцер.

Сам Дадин требовал взыскать в его пользу 5 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование, а также содержание под стражей и под домашним арестом в течение более двух лет.

Представитель Минфина, являющегося ответчиком по делу, посчитал заявленную в иске сумму компенсации чрезмерно завышенной, но не стал уточнять, какую компенсацию считает справедливой.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В конце февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.