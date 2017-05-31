На Кубани экс-полицейский получил 23 года тюрьмы за изнасилования

КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Бывший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Горячему Ключу Иван Сорокоумов приговорен к 23 годам лишения свободы за неоднократные изнасилования девочек и убийство 12-летнего ребенка; его подельник получил 13 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщалось ранее со ссылкой на управление СК по Кубани и адвоката потерпевшей стороны, с января по август 2015 года Сорокоумов вывозил в лес на машине и вступал в половые отношения с тремя несовершеннолетними. При этом отмечалось, что инспектор был одет в полицейскую форму, своих жертв он запугивал возможностью отдать их в детский дом. В одном из эпизодов участвовал второй фигурант дела Сергей Калганов.

Как установили следователи, 31 августа 2015 года после очередного изнасилования девочки, возвращаясь с ней домой, Сорокоумов получил вызов от своего коллеги о том, что ведутся поиски этого без вести пропавшего ребенка. Боясь разоблачения, по версии следствия, экс-полицейский вывел ребенка из машины, достал из багажника деревянную биту и тремя ударами по затылку убил свою жертву, после чего выкинул труп в протекающую рядом реку Псекупс, а по дороге в Горячий Ключ выбросил из окна биту.

"Приговором суда Сорокоумову назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, из них первые 7 лет в тюрьме. Он лишен специального звания лейтенанта полиции. Калганову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", – говорится в сообщении прокуратуры Кубани.

В ведомстве уточнили, что после тюрьмы Сорокоумов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, как и Калганов. Также отмечается, что в исправительном учреждении Сорокоумов пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями. В ведомстве добавили, что по ходатайству гособвинения суд в адрес руководства УМВД России по Краснодарскому краю вынес "частное постановление за упущения при работе с личным составом".