На Урале инкассатор украл миллион рублей и инсценировал нападение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Бывший инкассатор в Нижнем Тагиле приговорен к условному сроку за кражу денег и инсценировку нападения, сообщает в среду УМВД по городу.

Инцидент произошел 17 февраля на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле. По версии следствия, сотрудник "Росинкас" получил на одном из местных предприятий более одного миллиона рублей, отдал деньги подельнику, а коллегам заявил, что на него напали. Через некоторое время обоих задержали. По факту возбудили дело по статьям "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" и "заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения".

"Учитывая, что обвиняемые признали себя виновными, активно сотрудничали со следствием, ранее к уголовной ответственности не привлекались, возместили причиненный ущерб и другие смягчающие обстоятельства, суд вынес приговор: бывший инкассатор получил четыре с половиной года условно, его приятель — три с половиной, тоже условно. Оба заплатят штрафы 100 и 50 тысяч соответственно. Приговор в законную силу не вступил", — сообщили в ведомстве.