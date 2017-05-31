Навальный обжалует решение суда, удовлетворившего иск Усманова

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Алексей Навальный обжалует решение Люблинского суда Москвы, который обязал его опровергнуть распространенные им сведения о миллиардере Алишере Усманове.

Ранее суд полностью удовлетворил иск Усманова к Навальному о защите чести и достоинства.

"Да, буду обжаловать", — сказал Навальный журналистам после оглашения решения суда.

Суд также обязал ответчика удалить ролик с антикоррупционным расследованием. "Этого сделано не будет", — заявил Навальный.

Представитель Усманова адвокат Генрих Падва доволен решением суда. "Я очень рад, что удалось отстоять доброе имя человека", — отметил он. В разговоре с РИА Новости он сообщил, что не знает, будет ли его доверитель обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить в отношении Навального уголовное дело о клевете.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

После этого Усманов рассказал газете "Ведомости", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.

Истец не выдвигал денежных требований, а лишь просил об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.