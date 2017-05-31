В посольстве Белоруссии назвали возможную причину ДТП под Псковом

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Водитель ехавшего в Минск микроавтобуса превысил скорость на опасном участке дороги под Псковом, что привело к ДТП, в котором погиб один и пострадали три белоруса, заявил в среду агентству Sputnik Беларусь руководитель консульского отдела посольства Белоруссии в РФ Владимир Шорохов.

Ранее в среду представитель главного управления МЧС по Псковской области сообщил РИА Новости, что микроавтобус Volkswagen Transporter, ехавший из Санкт-Петербурга в Минск, врезался в бетонный блок на ремонтируемом участке дороги в Пушкиногорском районе. Один человек погиб, трое пострадали. Всего в микроавтобусе находились девять человек.

"Водитель Савчис Александр Владимирович 1975 года рождения, проживавший в городе Житковичи Гомельской области, двигаясь со стороны города Остров, не обеспечил безопасную скорость движения при проезде места проведения дорожных работ, в результате чего совершил наезд на ограждающие дорожные блоки", — сообщил Шорохов.

По информации представителя посольства, в результате ДТП на месте происшествия погиб мужчина 1990 рождения. Один из трех пострадавших находится в районной больнице, остальные от госпитализации отказались.

Согласно предварительным данным, водитель мог не заметить на обочине знак, предупреждающий о начале участка ремонтных работ.

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