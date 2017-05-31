Житель Кузбасса поджег машину, чтобы не отдавать ее приставу за долги

КЕМЕРОВО, 31 мая — РИА Новости. Житель кузбасского города Белово предпочел уничтожить свой автомобиль вместо того, чтобы позволить забрать машину за долги, сообщило следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

"Мужчина облил салон автомобиля "Лада-Самара" горючей жидкостью и поджег. По его требованию за минуту до инцидента из машины успела выйти пристав. Никто не пострадал. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области по факту угрозы применения насилия к представителю власти — судебному приставу-исполнителю — проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в производстве судебного пристава-исполнителя находился исполнительный лист от 2016 года (предмет взыскания — автомобиль "Лада-Самара") в отношении 36-летнего местного жителя. Должник не выплачивал автокредит за машину, поэтому представители банка обратились в суд с иском об обращении взыскания на данный автомобиль.

По данным следствия, во вторник пристав объяснила должнику, что ей необходимо изъять машину, а также сообщила представителям банка, что они могут подъехать с эвакуатором и забрать ее. Мужчина попытался уговорить пристава решить вопрос, не забирая автомобиль. Пристав отказала в просьбе и разрешила должнику забрать из автомобиля личные вещи.

"Женщина села на переднее сиденье, чтобы составить осмотр транспортного средства, однако услышала звук чего-то льющегося, обернувшись, увидела, что мужчина из пластмассовой бутылки поливает жидкостью салон автомобиля. Затем он потребовал, чтобы пристав вышла из автомобиля, а как только она выполнила указание, задняя часть транспортного средства вспыхнула. Должник убежал, судебные приставы стали тушить огонь огнетушителями, вызвали пожарных. Приехавшие сотрудники МЧС потушили горящий автомобиль", — сообщили в СУСК.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.