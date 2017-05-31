В Благовещенске мужчину будут судить за надругательство над девочкой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая — РИА Новости. Следствие завершило расследование уголовного дела жителя Благовещенка, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера и покушении на убийство 10-летней девочки, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.
По версии следствия, вечером 14 июля 2016 года нетрезвый мужчина встретил соседскую девочку и договорился съездить вместе с ней на велосипедах в поле, чтобы нарвать цветов для ее матери.
"Вместе они приехали к одному из садовых домов, на втором этаже которого обвиняемый с целью удовлетворения своих половых потребностей, понимая, что девочка не могла понимать характер совершаемых с ней действий и оказать сопротивление, то есть находилась в беспомощном состоянии, не достигла 14 лет, совершил в отношении указанного ребенка иные действия сексуального характера", — сообщает ведомство.
Информация о пропаже девочки поступила в полицию, ее нашли на следующий день живой и оказали медицинскую помощь. Обвиняемый был задержан и допрошен в тот же день.
"Мужчина полностью признал свою вину. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Амурской области, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.