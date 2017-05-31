Двух сторонниц ИГ* будут судить за попытку теракта в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Двух сторонниц "Исламское государство"* будут судить за попытку устроить теракт в Ростове-на-Дону в 2015-2016 годах, взорвав себя в торговом центре, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Татьяны Карпенко и Натальи Гришиной. Они обвиняются в приготовлении к теракту, содействии террористической деятельности и незаконном обороте взрывных устройств", — сказала Петренко.

*Террористическая организация, запрещенная в России