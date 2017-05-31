Приставы разыскивают львицу, напавшую на саратовского школьника

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы устанавливают местонахождение владельца львицы, напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, и самого животного, которое по решению суда подлежит изъятию, сообщила в среду пресс-служба регионального УФССП.
Согласно сообщению, приставы проверили три адреса возможного нахождения владельца львицы для вручения ему копии постановления о возбуждении исполнительного производства об изъятии животного, но по двум адресам никого не застали.
"По третьему адресу приставы встретились с отцом должника. В беседе с представителем ФССП мужчина… относительно местонахождения должника и его животного ответил, что накануне тот уехал в Пензу якобы для того, чтобы самостоятельно решить вопрос о передаче львицы. Дозвониться до должника по имеющемуся номеру телефона судебным приставам не удалось", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Пензенский зоопарк согласился принять львицу Майю на содержание, но представитель Ерояна заявила, что сторона ответчика настаивает, чтобы животное в случае его изъятия было помещено в парк львов "Тайган" в городе Белореченск в Крыму.