Приставы разыскивают львицу, напавшую на саратовского школьника

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы устанавливают местонахождение владельца львицы, напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс Саратовской области, и самого животного, которое по решению суда подлежит изъятию, сообщила в среду пресс-служба регионального УФССП.

Нападение львицы на школьника произошло в Энгельсе 24 апреля, мальчик попал в больницу — по данным Минздрава, он отделался царапинами. Суд 29 мая по иску прокурора запретил владельцу львицы Майи Егишу Ерояну содержать животное дома и решил изъять ее у владельца. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Ответчик иск не признал, а его представитель заявила о намерении обжаловать решение.

Согласно сообщению, приставы проверили три адреса возможного нахождения владельца львицы для вручения ему копии постановления о возбуждении исполнительного производства об изъятии животного, но по двум адресам никого не застали.

"По третьему адресу приставы встретились с отцом должника. В беседе с представителем ФССП мужчина… относительно местонахождения должника и его животного ответил, что накануне тот уехал в Пензу якобы для того, чтобы самостоятельно решить вопрос о передаче львицы. Дозвониться до должника по имеющемуся номеру телефона судебным приставам не удалось", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь УФССП Валентина Третьяк пояснила РИА Новости, что работа по установлению местонахождения должника продолжается. Кроме того, по ее словам, пристав обратилась в суд за разъяснением способа и порядка исполнения решения суда "ввиду нестандартной ситуации, требующей соблюдения особых условий при изъятии животного". По словам собеседницы агентства, вопрос о том, куда именно будет доставлена львица после изъятия, решается.

Ранее сообщалось, что Пензенский зоопарк согласился принять львицу Майю на содержание, но представитель Ерояна заявила, что сторона ответчика настаивает, чтобы животное в случае его изъятия было помещено в парк львов "Тайган" в городе Белореченск в Крыму.