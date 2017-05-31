Двух жителей Благовещенска оштрафовали за призыв убить полицейских в песне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая — РИА Новости. Благовещенский городской суд оштрафовал на 110 тысяч рублей и 40 тысяч рублей двух местных жителей, которые спели песню собственного сочинения с призывом к убийству сотрудников полиции, сообщает пресс-служба суда.

Ранее не судимые жители Благовещенска, один из которых на момент совершения преступления был несовершеннолетним, осуждены по части 1 статьи 280 УК РФ — публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности.

Песню "Уничтожай полицай" мужчины исполнили в апреле прошлого года на выступлении музыкальной группы в гараже, текст сочинил один из них. В качестве слушателей один из мужчин пригласил своих знакомых.

"Действуя умышленно, испытывая неприязнь к сотрудникам полиции, договорились о том, чтобы исполнить песню, сочиненную В.Д. Мачневым, в которой не менее восьми раз использовано выражение "Убей м…", побуждающую к совершению насилия — уничтожению путем убийства сотрудников полиции", — отмечает пресс-служба суда.

Суд пришел к выводу, что жители Благовещенска исполнили песню из-за негативного отношения к полицейским, сформировавшегося в связи с тем, что раньше мужчин привлекали к административной ответственности. Осужденные свою вину полностью признали.

Сообщается также, что осужденные привлекались за хранение экстремистских материалов, в том числе один из них — во время производства по уголовному делу. Суд приговорил мужчину, сочинившего и исполнявшего песню, к штрафу в 110 тысяч рублей, а второго исполнителя к штрафу в 40 тысяч рублей.