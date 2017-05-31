Житель Рязанской области получил 23 года колонии за убийство двух человек

ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам колонии жителя Рязанской области, который застрелил на берегу затопленного карьера женщину и мужчину, сообщает областной суд.

"В Рязанском областном суде 31 мая был оглашен приговор в отношении жителя города Скопина 1988 года рождения по уголовному делу, рассмотренному с участием коллегии присяжных заседателей, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных (статьями) "убийство двух или более лиц", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", — говорится в сообщении.

По данным суда, в октябре 2015 года подсудимый приехал на машине в одно из сел Скопинского района для розыска знакомого, который украл у него и его родственников деньги. Найдя мужчину и его приятельницу в одном из домов, подсудимый отвез их к затопленному водой карьеру недалеко от села Петрушино Скопинского.

"На берегу карьера он высказал претензии паре по поводу кражи у него денег. В ходе ссоры подсудимый из нестандартного огнестрельного оружия, изготовленного из одноствольного многозарядного ружья, произвел один выстрел в голову мужчины и один выстрел в голову женщины, от чего пострадавшие скончались на месте происшествия", — сообщает суд.

По его информации, подсудимый в январе 2016 года был признан виновным в наркопреступлениях и отбывает назначенное за эти преступления наказание — 11 лет лишения свободы. Рассматривавшая дело о двойном убийстве коллегия присяжных заседателей 11 мая вынесла ему обвинительный вердикт — без снисхождения.

"Рязанский областной суд признал подсудимого виновным и окончательно назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с ограничением свободы 2 года и штрафом 20 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.