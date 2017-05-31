На Алтае ураганный ветер сорвал крыши с больницы и школы

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц Москвы

БАРНАУЛ, 31 мая — РИА Новости. Ураганный ветер, обрушившийся накануне на территорию Алтайского края, сорвал крышу с центральной районной больницы, повредил кровлю школы, обесточил десятки населенных пунктов и повалил сотни деревьев на автомобили и проезжую часть, рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Ураган на Алтае: снесены крыши, повалены деревья, ранены люди https://t.co/8UCSuw2NS2 — Вестник Барнаула (@NovostiBarnaul) 30 мая 2017 г.

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Во вторник в Алтайском крае прошел грозовой фронт со штормовым ветром. По данным ГУМЧС, скорость ветра достигала 34 метров в секунду.

"Накануне сорвало крышу центральной районной больницы в селе Тальменка, повреждено здание школы одного из районов региона", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, в 73 населенных пунктах края было нарушено электроснабжение. Кроме того, в Тальменском районе было нарушено газоснабжение жилых домов и социальных объектов.

Как отметил во время оперативного совещания губернатор Алтайского края Александр Карлин, к утру среды в регионе практически полностью восстановлено газоснабжение и электроснабжение. Работа центральной районной больницы Тальменского района находится на особом контроле минздрава края, несколько больных перевели в другие лечебные учреждения региона.

"Сегодня проводятся оперативные обследования поврежденных зданий и сооружений, определяется объем причиненного ущерба, выстраивается алгоритм проведения аварийных и восстановительных работ", — сказал он.

Губернатор отметил, что на ликвидацию последствий урагана из резервных фондов муниципальных образований и краевого бюджета будут выделены необходимые средства.

"В целом ситуация стабильная и контролируемая. К счастью, стихия не привела к гибели людей. В селе Тумановка Завьяловского района, где повреждена кровля начальной школы, учебный процесс завершен днем ранее, поэтому никаких сложностей с тем, чтобы провести подготовку школы к предстоящему новому учебному году, нет. В ближайшее время все оперативные работы по ликвидации последствий стихии будут завершены", — заверил Карлин.

Жители Алтайского края тем временем делятся впечатлениями от прошедшего урагана и публикуют в социальных сетях фотографии, на которых запечатлены сопоставимые со смерчем вихри, град размером с куриное яйцо, поваленные деревья и остановочные павильоны, а также искореженные автомобили.